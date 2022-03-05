Многофункциональный центр Карелии заявил о вакансии

МФЦ Республики Карелия сообщил о вакансии универсального специалиста.

Многофункциональный центр Карелии предлагает вакансию универсального специалиста в отделы МФЦ в Петрозаводске. Об этом информирует паблик учреждения.

Сообщается, что в задачи специалиста входит консультирование граждан по особенностям предоставления государственных и муниципальных услуг, помощь в подготовке документов и заявлений, проверка предоставленных для получения услуги документов и выдача результатов услуги.

«Если Вы доброжелательны, грамотны, внимательны и всегда готовы помочь, у Вас высшее или среднее образование, то ждем Вас в команде МФЦ!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске откроют новый отдел МФЦ.