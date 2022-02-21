По инициативе главы Карелии в Петрозаводске откроют новый отдел МФЦ

Средства на создание в микрорайоне Древлянка центра «Мои документы» были предусмотрены в недавних поправках в региональный бюджет. Их внёс Артур Парфенчиков.

Новый отдел МФЦ откроют в петрозаводском районе Древлянка по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Средства на создание центра «Мои документы» были предусмотрены в недавних поправках в региональный бюджет, которые внес руководитель республики, сообщили в региональном правительстве.

О своих Артур Парфенчиков сообщил 21 февраля, когда посещал одно из действующих отделений на Первомайском проспекте. Этот многофункциональный центр открыли по его поручению в октябре прошлого года.

«Такие объекты должны быть в шаговой доступности для наших граждан. Очевидно, что Древлянка — это развивающийся район, где проживает большое количество петрозаводчан. Сначала откроем отделение там, а затем подумаем и о других районах города», — подчеркнул руководитель региона.

Новое отделение на Древлянке разгрузит работу офисов в центре Петрозаводска, снизит время ожидания и обеспечит широкую доступность оказания государственных и муниципальных услуг жителям самого большого района столицы Карелии.

Руководство организации совместно с властями уже выбирает подходящее помещение: местоположение офиса обещают сделать удобным для всех жителей Древлянки. За счёт республики его отремонтируют, а также оснастят необходимыми техническими средствами. Всего на информатизацию существующих отделений и открытие нового МФЦ будет направлено около 32,5 миллионов рублей.

Во время посещения отделения на Первомайском проспекте Артур Парфенчиков пообщался с посетителями, чтобы лично узнать о качестве предоставляемых услуг.

«Очень удобно, что отделение открыли именно здесь, а не в центре города. Пожилым людям, живущим по соседству, сюда проще добираться. Спасибо вам», — отметила посетительница.

В офисе на Первомайском проспекте можно подать заявление на оформление загранпаспорта нового поколения с помощью криптобиокабины. Такие аппараты сегодня установлены и в других отделениях: они оснащены системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода и другими функциями, обеспечивающими доступность и сокращение времени оформления загранпаспорта.

Кроме того, завершено оснащение отделов предоставления услуг платежными терминалами. Теперь можно оплатить госпошлину безналичным способом в любом многофункциональном центре, в том числе и этом.

В ходе осмотра Артур Парфенчиков поручил благоустроить территорию вблизи здания, где находится М. Ц. Работы проведут весной.

«Для нас самое главное — это оценка граждан. Жители города часто посещают это отделение, поэтому здесь должно быть не только удобно, но и красиво. Весной мы решим вопрос вместе с городскими властями», — подчеркнул руководитель региона.

Директор Карельского МФЦ Сергей Седлецкий поделился планами на ближайший год. Так, запланирован запуск виртуального консультанта — это чат-бот, который сократит время ожидания ответа оператора на линии. В любое время и с любого устройства можно будет узнать статус дела, а также получить консультацию или записаться на приём через WhatsApp, Telegram, ВКонтакте и виджет на сайте МФЦ.

В 2022 году запланирован запуск нового сервиса — это автоматизированная выдача документов по результатам предоставления услуг через постамат. Такое решение позволит сократить время ожидания заявителей и уменьшить нагрузку на специалистов.

Следующие отделения в Петрозаводске могут открыть на территории районов Кукковка и Ключевая. Артур Парфенчиков отметил, что оснащение новым оборудованием МФЦ будет продолжено, в том числе и в других районах республики.

Напомним, с 14 февраля во всех отделах МФЦ Карелии возобновлен приём граждан в порядке «живой» очереди. При этом сохраняется возможность предварительной записи.