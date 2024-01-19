Многотонную фуру подняли на трассе в Карелии

фото: © «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

В Беломорском районе из кювета вытащили фуру, лежавшую там после аварии.

На федеральной трассе «Кола» в Карелии подняли фуру, которая угодила в кювет в результате аварии 12 января.

Фото работ по подъему грузовика было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Напомним, 12 января в Беломорском районе, возле поселка Пушной на трассе столкнулись сразу три большегруза.