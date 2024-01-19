Многотонную фуру подняли на трассе в Карелии

В Беломорском районе из кювета вытащили фуру, лежавшую там после аварии.
На федеральной трассе «Кола» в Карелии подняли фуру, которая угодила в кювет в результате аварии 12 января.
Фото работ по подъему грузовика было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Напомним, 12 января в Беломорском районе, возле поселка Пушной на трассе столкнулись сразу три большегруза.
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