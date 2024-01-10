Жесткое столкновение фуры и самосвала засняли очевидцы на севере Карелии

В пятницу, 12 числа, на трассе «Кола» в Беломорском районе не поделили дорогу два большегруза.

В сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложили два видео с последствиями столкновения автопоезда и самосвала.



«Водитель фуры выехал на „встречку“, самосвал, уходя от удара, тоже, но контакта избежать не удалось. В результате фура улетела во встречный кювет, а фургон, уходя от удара самосвала, лег набок в правый кювет», — говорится в сообщении паблика.



Дорожная авария произошла в районе поселка Пушной. Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Карелии, информация об этом ДТП в дорожную полицию не поступала.