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Множество нарушений найдено в работе компании, поставляющей еду в школу № 55 Петрозаводска

Новости. Общество
12:58, 19 Октября 2023
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Выяснилось, что молоко, поставляемое в школу, было изготовлено из списанного сырья.

В Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили об первых итогах проверки продукции, поставляемой в петрозаводскую школу № 55, где ранее разразился скандал, связанный с питанием в столовой.

В Управлении уточнили, что предприятие ООО «Диетгрупп», организующее питание в этой школе, находится в поле зрения ведомства, но еще в 2022 году отказалось от добровольного участия в федеральном пищевом мониторинге.

Пищеблок МОУ «Средняя школа № 55» в качестве производственной площадки в ФГИС «Меркурий» был зарегистрирован 9 октября 2023, ветеринарные сопроводительные документы оформляются там только с 16 октября.

За эти три дня было установлено несколько фактов поступления подозрительных продуктов:

— молоко из Ленинградской области, произведенное с использованием сырья, более 30 тыс. тонн которое ранее было списано;

— сыр из Республики Татарстан, при производстве которого использованы сливки пастеризованные, которые, в свою очередь, изготовлены из нелогичного объема сырья (при производстве 10 тонн сливок использовано 10 тонн молока сырого).

Кроме того, в документах к продукции, поступающей на другие площадки «Диетгрупп», были также найдены нарушения: сыр изготовлен без сырья, фарш на 40% изготовлен из неподконтрольной госветнадзору продукции (т.е. не из мяса), сливки, изготовленные из нелогичного объема сырья, и так далее.

Управление направило предостережения о недопустимости нарушений в адрес ООО «Диетгрупп» и компаний-производителей.

«Выявленные факты свидетельствуют об отсутствии должного контроля за безопасностью и качеством закупаемой продукции со стороны ООО „Диет групп“, таким образом, претензии к предприятию со стороны учащихся и их родителей, вероятнее всего, небезосновательны», — отметили в Управлении.

В Россельхознадзоре также указали, что эти подозрительные моменты могли быть замечены ранее, на этапе заключения контракта с обществом, если бы исполнялись рекомендации по осуществлению закупок пищевой продукции и оказанию услуг по организации питания, разработанные Управлением в июле 2023 года.

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