Модельер из Петрозаводска рассказала о неоднозначном смысле карельской «Козы»

В столице республики появилась площадка с «говорящим» названием для современных дизайнеров.

В Петрозаводске появилась карельская «Коза», которая объединила мастеров разного направления в одно арт-пространство, сообщили в паблике городской администрации 12 октября.



В источнике отметили, что новый сувенирный магазин — это возможность для местных мастеров не только познакомить со своим творчеством туристов и горожан, но и продать вещи, созданные своими руками.

«КОЗА — это чистейшая авантюра, и мы вместе с вами будем познавать мир через призму нашего творчества», — подчеркнули в официальном сообществе магазина. КОЗА — это площадка для молодых и талантливых дизайнеров, уголок уюта и стиля, созидания и мечты».



Как подчеркнула идейный вдохновитель проекта, модельер Мария Черепанова, у названия несколько значений. «Нас много, и все мы разные. И для каждого мастера подходит свое определение. Для кого-то — это козочка из карельских сказок, для кого-то — это женский образ, для кого-то символ рока, у всех свое восприятие. И каждый найдет здесь что-то свое и в магазине, и в названии», — рассказала Мария.