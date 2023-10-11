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Модельер из Петрозаводска рассказала о неоднозначном смысле карельской «Козы»

Новости. Общество
11:40, 13 Октября 2023
фото: "КОЗА шоу-рум карельских брендов" / VK

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В столице республики появилась площадка с «говорящим» названием для современных дизайнеров.

В Петрозаводске появилась карельская «Коза», которая объединила мастеров разного направления в одно арт-пространство, сообщили в паблике городской администрации 12 октября.

В источнике отметили, что новый сувенирный магазин — это возможность для местных мастеров не только познакомить со своим творчеством туристов и горожан, но и продать вещи, созданные своими руками.

«КОЗА — это чистейшая авантюра, и мы вместе с вами будем познавать мир через призму нашего творчества», — подчеркнули в официальном сообществе магазина. КОЗА — это площадка для молодых и талантливых дизайнеров, уголок уюта и стиля, созидания и мечты».

Как подчеркнула идейный вдохновитель проекта, модельер Мария Черепанова, у названия несколько значений. «Нас много, и все мы разные. И для каждого мастера подходит свое определение. Для кого-то — это козочка из карельских сказок, для кого-то — это женский образ, для кого-то символ рока, у всех свое восприятие. И каждый найдет здесь что-то свое и в магазине, и в названии», — рассказала Мария.

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