Заключенные в Карелии мастерят эксклюзивные шахматы и шашки

В колониях республики изготавливают уникальные сувенирную продукцию вручную.

По сообщению УФСИН Карелии, изготовление сувенирных изделий стало одним из популярных направлений производственной деятельности исправительных учреждений республики. Так, колонии выпускают сувениры из дерева: шкатулки, шахматы, шашки, нарды, вывески, резные панно и фигуры, кухонные наборы, тарелки, корабли, макеты церквей.

С 2018 года освоен выпуск изделий из камня: часы, подставки, настольные игры и многое другое.

Как отметили в Управлении, главное преимущество продукции — неповторимость, ведь ни одно изделие не похоже на другое, даже если выполнено в едином стиле. Над их созданием трудятся резчики и шлифовщики по дереву, столяры, каменщики.

Широко развито производство сувенирной продукции в ИК-1. Также изготовлением изделий из камня и дерева занимаются осужденные в ИК-7 и ИК-9.

Всю продукцию, изготавливаемую учреждениями УФСИН, можно заказать, в том числе и по индивидуальным эскизам.

Ранее сообщалось, в ИК-1 и ЛИУ-4 за год произвели светодиодных светильников на 104,5 млн рублей.