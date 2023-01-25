Заключенные в Карелии смастерили светильников на 104 млн рублей

В ИК-1 и ЛИУ-4 за год произвели светодиодных светильников на 104,5 млн рублей, сообщили в УФСИН Карелии.

За 2022 год исправительные учреждения № 1 и № 4 УФСИН России по Карелии нарастили объемы производства светодиодных светильников на 71%. Рост составил 43,4 млн руб. Всего в 2022 году произведено светильников на 104,5 млн рублей. Их поставляют по всей стране. Заказчиками выступают учреждения образовательные и лечебно-медицинские учреждения, органы муниципальной, региональной и федеральной власти, а также специализированные бюджетные предприятия, сообщили в ведомстве.

«Наращивание объемов производства способствует открытию дополнительных рабочих мест для осужденных, а общая численность граждан, преступивших закон и задействованных в производстве, достигает до 25 человек. Для лиц, находящихся в местах лишения свободы, — это возможность и заработать, и исполнить свои исковые обязательства перед потерпевшими и государством, а также получить практический опыт в узкоспециализированной профессиональной области, которая без сомнений оказывает влияние на более успешную адаптацию в обществе после освобождения», — говорится в сообщении УФСИН по Карелии.

По данным ведомства, в минувшем году карельские учреждения УИС выпустили продукции на 350 млн рублей.

Ранее заключенные представили свою продукцию на Рождественской ярмарке в Петрозаводске.