«Моя Лена!»: глава Карелии рассказал, как его супруга помогает медикам республики

Ведущий специалист России в области диагностической эндоскопии Елена Парфенчикова дала мастер-класс для карельских медиков и студентов.

Глава региона Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети сюжет ГТРК «Карелия» о мастер-классе по диагностической эндоскопии в Республиканской больнице. Его провела супруга руководителя республики, заведующая отделением диагностической эндоскопии московского клинического научного центра им. Логинова Елена Парфенчикова. Специлисты Центра не только регулярно проводят мастер-классы в Карелии, но и помогают в выборе оптимального оборудования. С Еленой Парфенчиковой наши врачи находятся в постоянном контакте. Она дает консультации, участвует в конференциях и консилиумах, помогает вести сложных больных.

«Моя Лена! В её плотном рабочем графике – не только Москва. Знаю, что устает, но не жалуется. Вместе с коллегами из Республиканской больницы возвращает к жизни наших земляков. Люблю и ценю», - пишет глава Карелии.