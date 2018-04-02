Мокрый снег с дождем прогнозируют синоптики завтра в Карелии

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Во вторник, 3 апреля, в республике сохранится облачная погода, температура днем -1, +4.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики ожидается снег, мокрый снег, дождь.
На дорогах гололедица.
Ветер ночью юго-восточный, на севере северо-восточный, днем северный, северо-западный; на юге юго-западный умеренный, местами порывистый сильный.
Температура воздуха ночью +2, -3, а днем -1, +4 градуса по Цельсию.
В Петрозаводске мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
Температура ночью 0, +2, а днем +1, +3 градуса.
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