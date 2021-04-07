Тысячи мальков краснокнижного лосося выпустили в реку Шуя в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Специалисты Главрыбвода запустили в реку Шуя в Прионежском районе 36 тысяч штук двухгодовиков молоди озерного лосося.

Как сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства республики, в минувшую среду, 7 апреля, специалисты Минсельхоза приняли участие в выпуске 36 тысяч штук двухгодовиков мальсков озерного лосося в реку Шуя.

Выпуском занимались специалисты Карельского филиала Главрыбвода в рамках госзадания на проведение работ по искусственному воспроизводству занесенного в Красную книгу РФ озерного лосося Онежского озера. Молодь выращена на Кемском рыбоводном заводе Главрыбвода.

Следующий выпуск 27 тысяч штук мальков запланирован на 9 апреля.

Ранее сообщалось, что почти половина рыбоводных участков в Карелии не имеет согласования хозяйственной деятельности.