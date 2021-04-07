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Тысячи мальков краснокнижного лосося выпустили в реку Шуя в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
09:26, 08 Апреля 2021
фото: Минсельхоз Карелии
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Специалисты Главрыбвода запустили в реку Шуя в Прионежском районе 36 тысяч штук двухгодовиков молоди озерного лосося.

Как сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства республики,  в минувшую среду, 7 апреля, специалисты Минсельхоза приняли участие в выпуске 36 тысяч штук двухгодовиков мальсков озерного лосося в реку Шуя.

Выпуском занимались специалисты Карельского филиала Главрыбвода в рамках госзадания на проведение работ по искусственному воспроизводству занесенного в Красную книгу РФ озерного лосося Онежского озера. Молодь выращена на Кемском рыбоводном заводе Главрыбвода.

Следующий выпуск 27 тысяч штук мальков запланирован на 9 апреля.

Ранее сообщалось, что почти половина рыбоводных участков в Карелии не имеет согласования хозяйственной деятельности.

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Комментарии

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David .
2021-04-08 09:30:50
вата жадно потирает лапы.
театральный критик
2021-04-08 10:02:01
David ., будешь колготками с оффом ловить ?
David .
2021-04-08 10:18:52
театральный критик, Как там твои колени, болят после вчерашнего?
Гость
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