Почти половина рыбоводных участков в Карелии не имеет согласования хозяйственной деятельности

Согласование хозяйственной деятельности отсутствует на 99 из 212 рыбоводных участках, предоставленных для осуществления индустриальной аквакультуры в Карелии.

В начале марта в республиканском министерстве сельского и рыбного хозяйства прошло совещание с руководителями и специалистами предприятий аквакультуры по вопросам соблюдения норм природоохранного и ветеринарного законодательства. Для Карелии эти вопросы – едва ли не самые острые в развитии товарного рыбоводства, которое стало для республиканских властей одним из экономических приоритетов. Достаточно вспомнить прокатившиеся по всей республике протесты местных жителей против открытия новых форелеводческих хозяйств и громкую историю про "кровавые реки" в карельских лесах, которая облетела многие федеральные издания.

Минсельхоз Карелии сообщил о состоявшемся совещании довольно скупо, ограничившись итогами деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса региона за 2020 год и планами на 2021-й, о которых собравшимся рассказал министр Владимир Лабинов. Кроме того, министерские чиновники упомянули в своем пресс-релизе о выступлении исполняющего обязанности заместителя руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Семена Русанова, который, как отмечается на сайте карельского Минсельхоза, "проинформировал о необходимости соблюдения предприятиями аквакультуры условий заключенных договоров пользования рыбоводными участками и порядке предоставления отчетности", а также "обратил внимание участников совещания на важность приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства деятельности по выращиванию объектов аквакультуры".

Однако опубликованный на министерском сайте доклад господина Русанова оказался полон весьма впечатляющих данных, которые республиканские власти предпочитают не афишировать. Например, о том, что "по состоянию на 24 февраля 2021 года согласование хозяйственной деятельности отсутствует на 99 из 212 рыбоводных участках, предоставленных для осуществления индустриальной аквакультуры". Фактически это означает, что почти на половине рыбоводных участков Карелии хозяйственная деятельность не согласована!

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