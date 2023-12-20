Молодого лося сбили на трассе в Карелии

Животное пострадало в Кондопожском районе республики.
Видео последствия аварии на трассе «Кола» в Кондопожском районе появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На кадрах видно, как лось лежит в придорожном кювете. Судя по всему, животное не погибло после столкновения.
«За Кондопогой сбили молодого лося», — описал ситуацию автор видео.
Напомним, 20 декабря в Сегежском районе Карелии произошло сразу две аварии на трассе — водители теряли контроль над автомобилем, допуская занос.
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