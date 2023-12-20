Авария с легковушкой и микроавтобусом произошла на трассе «Кола» в Карелии

В Сегежском районе за один день случилось два похожих ДТП.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, на 679 километре трассы «Кола» в Сегежском районе республики в 16.40 произошла авария.
Автомобиль LADA Granta под управлением 20-летнего водителя занесло на трассе, он врезался в отбойник, а затем выехал на встречную полосу. Там он врезался в микроавтобус Mercedes-Benz.
В результате аварии травмы получил водитель отечественного автомобиля, от госпитализации он отказался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание