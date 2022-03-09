Молодой рецидивист обнес магазин спортивной одежды в Петрозаводске

Вора и его кражи обнаружили после просмотра камер наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже в одном из торгово-развлекательных центров города. Из магазина спортивной одежды пропала куртка стоимостью более 6 тысяч рублей. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что подозреваемый ранее украл еще три предмета верхней одежды на сумму около 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность подозреваемого — 28-летнего петрозаводчанина. Ранее судимый мужчина признался в краже, рассказав, что успел продать вещи.

В настоящее время по статье «кража» дознавателями возбуждено уголовное дело.