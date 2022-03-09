890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Стало известно, сколько беженцев приедет в Карелию
Сегодня 09:28
Замглавы Минпромторга объяснил перебои в поставках сахара
Сегодня 07:15

Молодой рецидивист обнес магазин спортивной одежды в Петрозаводске

Новости. Криминал
16:55, 14 Марта 2022
фото: © hi-heute.de

Новости партнеров

Вора и его кражи обнаружили после просмотра камер наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже в одном из торгово-развлекательных центров города. Из магазина спортивной одежды пропала куртка стоимостью более 6 тысяч рублей. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что подозреваемый ранее украл еще три предмета верхней одежды на сумму около 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность подозреваемого — 28-летнего петрозаводчанина. Ранее судимый мужчина признался в краже, рассказав, что успел продать вещи.

В настоящее время по статье «кража» дознавателями возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?

Чтиво

11.03.2022 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
Сегодня 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»