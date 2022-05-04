Молодой водитель попал в больницу после ДТП на трассе в Карелии

Автомобиль улетел в кювет и перевернулся на федеральной трассе «Сортавала» в Питкярантском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувший вторник, 10 мая, в 18:36 на 301 км федеральной автодороги «Сортавала». По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra при прохождении левого поворота не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель, 26-летний житель Сортавалы, получил травмы и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, виновник ДТП на трассе в Карелии бросил двух пострадавших в перевернутом автомобиле.