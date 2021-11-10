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Молодые люди в разных районах Карелии вынесли товар из магазина, минуя кассу

Новости. Происшествия
10:29, 10 Ноября 2021
фото: © shutterstock

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Вневедомственная охрана Росгвардии задержала нарушителей в двух районах Карелии, сообщили в ведомстве.

Вечером 9 ноября росгвардейцы Карелии дважды выезжали в магазины по вызову. В Кеми 18-летний местный житель попытался незаметно пронести мимо кассы товар. Сотрудники Росгвардии передали нарушителя полиции.

А в Олонце бойцы вневедомственной охраны задержали злоумышленника в сетевом магазине на улице Карла Маркса. По словам директора, он без оплаты пронес мимо кассы продукты питания. Более того, мужчина был пьян. Правонарушителя, 24-летнего местного жителя, сотрудники Росгвардии доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее карельские росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже, который открыто вынес из магазина бутылку крепкого алкоголя.

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