Молодые люди в разных районах Карелии вынесли товар из магазина, минуя кассу

Вневедомственная охрана Росгвардии задержала нарушителей в двух районах Карелии, сообщили в ведомстве.

Вечером 9 ноября росгвардейцы Карелии дважды выезжали в магазины по вызову. В Кеми 18-летний местный житель попытался незаметно пронести мимо кассы товар. Сотрудники Росгвардии передали нарушителя полиции.

А в Олонце бойцы вневедомственной охраны задержали злоумышленника в сетевом магазине на улице Карла Маркса. По словам директора, он без оплаты пронес мимо кассы продукты питания. Более того, мужчина был пьян. Правонарушителя, 24-летнего местного жителя, сотрудники Росгвардии доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее карельские росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже, который открыто вынес из магазина бутылку крепкого алкоголя.