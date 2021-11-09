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В Петрозаводске покупатель оттолкнул продавца и нагло завладел бутылкой спиртного

Новости. Криминал
10:57, 09 Ноября 2021
фото: © Павел Бедняков / Известия

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Карельские росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже, который открыто вынес из магазина бутылку крепкого алкоголя.

В минувший понедельник группы задержания батальона полиции Петрозаводского отдела вневедомственной охраны дважды выезжали в торговые заведения города. Об этом сообщает Росгвардия.

Утром в охраняемом магазине на Лососинском шоссе 50-летний гражданин открыто похитил бутылку крепкого спиртного. Не скрывая своих намерений, посетитель вышел, оттолкнув продавца, которая пыталась его остановить. Получив описание злоумышленника, сотрудники Росгвардии опросили работников соседних торговых точек — это дало результат: было установлено, в каком направлении удалился подозреваемый. Группа задержания установила подъезд и квартиру, где и обнаружила гражданина. Нарушителя передали следственно-оперативной группе.

Второй случай был зарегистрирован вечером в одном из строительных гипермаркетов Петрозаводска. За мелкое хищение задержан 36-летний мужчина — он пытался пронести мимо кассы осветительное оборудование. Задержанный передан наряду патрульно-постовой службы полиции.

Ранее сообщалось, что пьяный покупатель избил замдиректора магазина в райцентре Карелии.

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Комментарии

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ото
2021-11-09 11:40:03
Пить очень хотел. Понять и простить.
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