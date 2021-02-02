Морозная погода сохранится в Карелии в четверг

О погоде в четверг, 4 февраля, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 4 февраля, будет облачно, днем с прояснениями. Ночью выпадет умеренный, днем небольшой снег, временами возможна метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -10, -12°С, днем -8, -10°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -12, -17°С, по северным районам местами до -25°С, на юге -7, -12°С, днем -7, -12°С, по северным районам местами до -18°С.