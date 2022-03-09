Мошенники активно используют интернет и мобильную связь для атак на жертв из Карелии

Прокуратура Карелии рассказала об опасности, исходящей от дистанционных мошенников.

Прокуратура Карелии опубликовала краткую характеристику состояния преступности в регионе за два месяца этого года. Согласно размещенным данным, в течение этого периода правоохранительные органы республики зарегистрировали 557 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

По данным прокуратуры, количество преступных деяний, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 3,3% и составило 319, из них 272 — дистанционно (+23,6%).

«Жителям республики необходимо быть бдительными при поступлении соответствующих телефонных звонков и предложений в сети „Интернет“, а также ограждать советами своих несовершеннолетних и пожилых родственников от общения с преступниками», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что случаи мошенничества, грабежей и незаконного оборота оружия участились в Карелии.