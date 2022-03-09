Случаи мошенничества, грабежей и незаконного оборота оружия участились в Карелии

Прокуратура Карелии рассказала о специфике преступности в регионе за два месяца текущего года.

В течение января — февраля этого года на территории Карелии зарегистрировано 2 030 преступлений, что на 61 преступление меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-2,9%). Об этом информирует республиканская прокуратура.

Количество особо тяжких преступлений сократилось на 50,6%. Основанием этого явилось снижение на 61,4% числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, относящихся к категории особо тяжких. За два месяца прошлого года таких преступлений было 145; в аналогичный период текущего года произошло 56 подобных преступлений.

При этом количество тяжких преступлений выросло на 2,7%, что обусловлено увеличением относящихся к категории тяжких преступлений числа мошенничеств (с 68 до 85), грабежей (с 9 до 14), преступлений в сфере незаконного оборота оружия (с 3 до 13).

В то же время снизилось количество краж (с 206 до 187), фальшивомонетничества (с 23 до 13), незаконных порубок леса (с 10 до 4), сообщили в прокуратуре Карелии.