Мошенники вместо заказанных квадрокоптеров прислали жительнице Петрозаводска старый роутер

Правоохранительные органы столицы Карелии проводят проверку по заявлению о мошенничестве с ущербом в 74 тысячи рублей.
В полицию Петрозаводска поступило заявление о мошенничестве. При интернет-заказе 31-летняя горожанка лишилась 74 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.
На одном из популярных сайтов женщина нашла объявление о продаже квадрокоптеров и заказала две штуки для своей работы.
Она договорилась с продавцом о доставке и полностью оплатила товар.
Вскоре петрозаводчанка получила посылку, однако вместо квадрокоптеров в ней оказался старый роутер. Продавец перестал отвечать на звонки и удалил объявление из сети.
По заявлению потерпевшей проводится проверка.
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