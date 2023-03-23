Мошенники вместо заказанных квадрокоптеров прислали жительнице Петрозаводска старый роутер

Правоохранительные органы столицы Карелии проводят проверку по заявлению о мошенничестве с ущербом в 74 тысячи рублей.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о мошенничестве. При интернет-заказе 31-летняя горожанка лишилась 74 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

На одном из популярных сайтов женщина нашла объявление о продаже квадрокоптеров и заказала две штуки для своей работы.



Она договорилась с продавцом о доставке и полностью оплатила товар.



Вскоре петрозаводчанка получила посылку, однако вместо квадрокоптеров в ней оказался старый роутер. Продавец перестал отвечать на звонки и удалил объявление из сети.

По заявлению потерпевшей проводится проверка.