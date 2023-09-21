Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП у мэрии Петрозаводска

Узнали подробности жесткой аварии на улице Куйбышева.
Как «Столице на Онего» рассказали в городской БСМП, мотоциклист после аварии на улице Куйбышева попал в реанимацию с множественными переломами.
«Пациент стабилен, состояние тяжелое», — сообщили нашему изданию в больнице скорой медпомощи.
Напомним, в пятницу, 22 сентября, в 12.28, на улице Куйбышева, в районе мэрии карельской столицы столкнулись мотоциклист за рулем Honda и легковая Škoda.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание