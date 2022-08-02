Мотоциклист попал в жесткое ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Кроссовер и мотоцикл столкнулись утром на улице Куйбышева.
Авария с участием мотоциклиста и кроссовера Skoda Yeti произошло сегодня, в 10.07 на улице Куйбышева, в районе пересечения с улицей Свердлова, нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Об этом пишет ДТП ПТЗ.
Транспортные средства двигались по улице Куйбышева вниз. Водитель кроссовера совершал левый поворот на улицу Свердлова, в это же время мотоциклист пошел на обгон. От попутного касательного столкновения мотоцикл и водителя отбросило на угол перекрестка.
Судя по видео, водитель мотоцикла после жесткого ДТП смог самостоятельно встать и пойти на встречу водителю автомобиля.
Момент аварии попал в объектив камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.
Ранее сообщалось, юный мотоциклист без прав устроил ДТП в райцентре Карелии.
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