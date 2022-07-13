Юный мотоциклист без прав устроил ДТП в райцентре Карелии

В Олонецком районе шестнадцатилетний водитель скутера врезался в автомобиль.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 24 июля, около 19:30 на улице Володарского (в районе дома 41) в Олонце 16-летний подросток, управляя скутером Meitian, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем Nissan Almera.

В результате ДТП пострадал водитель скутера.

Как выяснилось, водительских прав на управление транспортным средством у подростка не было.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, мотоциклист пострадал в ДТП на трассе в Карелии.