В Карелии заразившийся коронавирусом политолог Анатолий Цыганков возмутился ложной информацией о своей смерти.

Информация о смерти Анатолия Цыганкова появилась в одном из Telegram-каналов, в котором на момент публикации поста было около сорока подписчиков.

Далее канал приводит цитату Анатолия Цыганкова из его поста в соцсети. Там он рассказывает, что заболел коронавирусом и оказался в клинике вместе с супругой. При этом Цыганков подчеркнул, что был привит от COVID-19. В этом же посте политолог предположил, что мог заразиться на местной партийной конференции.

«Понятно, думаю, где мог подхватить заразу. И грешу на единственное место куда я пошёл без маски — это была партийная республиканская конференция», — написал он.

Информация о смерти Анатолия Цыганкова вынудила представителей прессы провести проверку фактов. Оказалось, Цыганков жив и находится в больнице. Политолог, в свою очередь, был вынужден выступить с очередным заявлением, в котором он сообщил, что продолжает жить.

«Кто знает меня, уважает меня, кто работает со мной, и дружит со мной, всем сообщаю — я жив. Здоров не очень, но совершенно жизнерадостен и бодр. Мудаку, который перепугал моих близких, я бы хотел набить рожу. До скорой встречи», — резюмировал Анатолий Цыганков.

Ранее Анатолий Цыганков возмущался тем, что «граждане не хотят плодиться».