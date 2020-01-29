Зампредседателя Общественной палаты Карелии: "Граждане не хотят плодиться!"

Политолог Анатолий Цыганков высказал сомнения в эффективности президентских инициатив по повышению рождаемости.

Заместитель председателя Общественной палаты Карелии Анатолий Цыганков считает, что предложенные Владимиром Путиным меры материального стимулирования рождения детей в России могут не сработать. Об этом карельский политолог заявил во время обсуждения Послания главы государства Федеральному собранию, которое состоялось 29 января в Общественной палате республики.

"Мы наблюдаем сейчас в обществе – вообще, это парадокс – воли к жизни, – сказал Цыганков. – Нет у граждан воли к жизни! Они не хотят жить, они не хотят плодиться! В европейской цивилизации богатейшая финансовая ситуация, и что? Вымирающие нации! Вымирающие государства! Нам сегодня нужно говорить о том, как найти в сознании людей эту точку, как ему объяснить, что если ты не будешь плодиться, исчезнет нация, и исчезнет государство. Это не мера стимулирования! Это что-то значительно серьезнее. Мерами стимулирования мы ничего не решим. Нет воли к жизни у людей! Они готовы умирать. Это серьезнейший философский вопрос".

Кроме того, заместитель председателя Общественной палаты Карелии усомнился в необходимости материального стимулирования рождения первого ребенка.

"Я считаю, что это неправильно. Почему? Если создается семья – молодой человек и молодая девушка, они хотят иметь ребенка сразу. Им хочется иметь семью. Рождение первого ребенка – это естественный процесс. А рождение второго ребенка уже не естественно, уже надо подумать. Третьего – еще сложнее, поэтому может быть надо больше денег дать на второго и третьего ребенка, чем на первого", – пояснил свою точку зрения Цыганков.

Напомним, в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о продлении программы материнского капитала, как минимум, до 31 декабря 2026 года. Кроме того, глава государства высказался за распространение действия этой программы на семьи с первым ребенком.