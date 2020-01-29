890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Зарегистрирован первый в Карелии официальный миллиардер 21
29.01.2020 16:01
Экс-директор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев проиграл суд заслуженному журналисту Карелии 17
29.01.2020 17:14
Адвокат "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова обжаловал приговор 3
29.01.2020 16:40
Власти Петрозаводска выселили очередного должника из благоустроенной квартиры 3
29.01.2020 12:10

Зампредседателя Общественной палаты Карелии: "Граждане не хотят плодиться!"

Новости. Общество
10:33, 30 Января 2020
фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Загрузка...

Политолог Анатолий Цыганков высказал сомнения в эффективности президентских инициатив по повышению рождаемости.

Заместитель председателя Общественной палаты Карелии Анатолий Цыганков считает, что предложенные Владимиром Путиным меры материального стимулирования рождения детей в России могут не сработать. Об этом карельский политолог заявил во время обсуждения Послания главы государства Федеральному собранию, которое состоялось 29 января в Общественной палате республики.

"Мы наблюдаем сейчас в обществе – вообще, это парадокс – воли к жизни, – сказал Цыганков. – Нет у граждан воли к жизни! Они не хотят жить, они не хотят плодиться! В европейской цивилизации богатейшая финансовая ситуация, и что?  Вымирающие нации! Вымирающие государства! Нам сегодня нужно говорить о том, как найти в сознании людей эту точку, как ему объяснить, что если ты не будешь плодиться, исчезнет нация, и исчезнет государство. Это не мера стимулирования! Это что-то значительно серьезнее. Мерами стимулирования мы ничего не решим. Нет воли к жизни у людей! Они готовы умирать. Это серьезнейший философский вопрос".

Кроме того, заместитель председателя Общественной палаты Карелии усомнился в необходимости материального стимулирования рождения первого ребенка.

"Я считаю, что это неправильно. Почему? Если создается семья – молодой человек и молодая девушка, они хотят иметь ребенка сразу. Им хочется иметь семью. Рождение первого ребенка – это естественный процесс. А рождение второго ребенка уже не естественно, уже надо подумать. Третьего – еще сложнее, поэтому может быть надо больше денег дать на второго и третьего ребенка, чем на первого", – пояснил свою точку зрения Цыганков.

Напомним, в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о продлении программы материнского капитала, как минимум, до 31 декабря 2026 года. Кроме того, глава государства высказался за распространение действия этой программы на семьи с первым ребенком.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-30 11:12:03
Отличное фото! Мои поздравления редакции.
Ветеран
2020-01-30 10:57:31
Водонаева абсолютно права была ,когда высказала своё мнение по поводу и рождаемости и мат.капитала...Напрасно будущий Правитель её грубо обозвал, только рейтинг свой опустил ещё ниже....
В нормальный странах,особенно где есть нефть и газ,молодые семьи обеспечены сразу и деньгами и жильем хорошим, и то ,порой не помогает, а то что предложили у нас....немножко смешно даже...
И дальше Москва и другие крупные города будут заполняться полу-грамотными людьми из аулов,уж извините...
zanoza
2020-01-30 10:55:55
Ещё один "деятель" выискался на нашу голову. Откуда берутся подобные мысли в головах вот таких "политологов", видимо из всемирной паутины, в которой столько всякого бреда размещено. Мы не зажравшаяся Европа, если у нас в стране будут созданы нормальные социально-экономические условия, рождаемость пойдёт вверх. И почему вдруг первый ребёнок должен быть обесцененным и на него не должен распространяться "материнский капитал", его тоже мать рожала в муках и его также нужно растить, одевать, обучать.
Клим
2020-01-30 10:46:17
Почитай пост Водонаевой , общественник , может что и поймёшь в этой жизни , отличное от мнения властей и попов .
Клим
2020-01-30 10:55:46
Да , политолог , плодятся кошки и животные , а люди рождаются и их рожают . И это зам.главы общ. палаты ?????????????????? НУ НУ .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина
24.01.2020, 09:55
Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки

Аналитика

Сегодня 11:05
Капитал
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
О том, что нужно знать при покупке квартиры в Петрозаводске и почему ее выгодно приобретать именно сейчас, рассказывает заместитель директора по экономике и финансам строительной компании "Баренц Групп" Илья Журавлев.
"Чтобы услышали и прониклись" 2
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
27.01.2020 16:16
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 9
27.01.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:50
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
29.01.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»