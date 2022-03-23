Музей из Карелии принял участие в конкурсе фольклористов

Музей «Кижи» принял участие в V Всероссийском конгрессе фольклористов в Рязани.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, карельский музей-заповедник «Кижи» принял участие в V Всероссийском конгрессе фольклористов — крупнейшем научном форуме, объединившем ведущих ученых, фольклористов и практиков, работающих в сфере нематериального культурного наследия. В этом году конгресс, проходивший в рамках объявленного Президентом года культурного наследия народов России, проходил в Рязани.

Наталья Михайлова — начальник отдела фольклора и руководитель Фольклорного ансамбля музея — представила опыт выявления и систематизации музыкальных инструментов Карелии в российских и финских музеях.

Кроме того, с докладом о праздничной традиции Лекшемозерья, основанным на собственных полевых исследованиях, выступила научный сотрудник музея Дарья Абросимова.