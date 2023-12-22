Удивительное послание из прошлого обнаружили на колокольне Кижского погоста в Карелии

Реставраторы нашли послание от своих предшественников, спрятанное в бутылке.

Сотрудники плотницкого центра музея «Кижи» при работах на кровле колокольни Кижского погоста совершили удивительную находку.

В старой бутылке они нашли записку от своих предшественников — реставраторов, работавших в Кижах 30 лет назад.

«Желаем будущим реставраторам работать лучше, чем мы» — гласила надпись на листе бумаги.