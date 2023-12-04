Картину, изображающую Петрозаводск середины XIX века, отреставрировали в музее ИЗО

На полотне показана пристань в Петрозаводске кисти Василия Пармакова.

Как написал в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, завершена реставрация работы Василия Пармакова, которая длилась около года.



«Несколько лет назад мы помогли музею ИЗО приобрести работу художника, который жил и работал в Карелии. Экспонировалась она совсем недолго, поскольку требовала реставрации — картина была написана в 50 годы ХIХ века», — написал Парфенчиков.



По его словам, реставрацию выполнила молодой сотрудник музея Алена Попова. В частности, ей помогли в работе современные лампы инфракрасного и ультрафиолетового света. С их помощью исследуют глубокие слои картины, лампы помогают увидеть предварительный рисунок автора, понять, сколько старого лака нужно снять, чтобы не испортить произведение искусства.



Также в фондохранилище музея установили новые системы хранения произведений искусств, автоматические датчики температуры и влажности, вытяжной шкаф для работы реставраторов.







