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Мужчина украл у жительницы Карелии чугунный бак с камнями

Новости. Криминал
18:00, 26 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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В полицию Олонецкого района обратилась 44-летняя жительница одной из деревень, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что из ее бани пропал чугунный бак стоимостью около четырех тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 28-летний мужчина.

Выяснилось, что он обратился к женщине с просьбой поделиться камнями для бани. Получив согласие, мужчина подъехал к ее участку на автомобиле с прицепом и, помимо камней, забрал бак.

Доверчивая хозяйка процесс погрузки не контролировала и пропажу обнаружила лишь спустя время.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный рецидивист завладел мотоциклом петрозаводчанина.

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Комментарии

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