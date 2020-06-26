Мужчина украл у жительницы Карелии чугунный бак с камнями

В полицию Олонецкого района обратилась 44-летняя жительница одной из деревень, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что из ее бани пропал чугунный бак стоимостью около четырех тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 28-летний мужчина.



Выяснилось, что он обратился к женщине с просьбой поделиться камнями для бани. Получив согласие, мужчина подъехал к ее участку на автомобиле с прицепом и, помимо камней, забрал бак.



Доверчивая хозяйка процесс погрузки не контролировала и пропажу обнаружила лишь спустя время.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный рецидивист завладел мотоциклом петрозаводчанина.