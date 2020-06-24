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Пьяный рецидивист завладел мотоциклом петрозаводчанина

Новости. Криминал
11:01, 25 Июня 2020
фото: © pxhere
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В середине июня в полицию с заявлением о краже мотоцикла обратился 25-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина сообщил, что у него пропал мотоцикл стоимостью 100 тысяч рублей. Транспортное средство было не на ходу и хранилось во дворе дома.

В течение нескольких дней владелец пытался найти его своими силами, но безрезультатно.

К краже оказался причастен ранее судимый 44-летний гражданин.

Мотоцикл он приметил, когда пьяным возвращался домой из гостей. Злоумышленник докатил его до своей работы и спрятал там.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мотоциклист из Карелии покалечил полицейского в Петербурге.

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Комментарии

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кир
2020-06-25 11:14:00
Все рецидивисты в базе данных. Кроме них красть почти некому. Сколько лет будем так жить?
Гость
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