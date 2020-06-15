Мотоциклист из Карелии покалечил полицейского в Петербурге

Мужчина на мотоцикле Kawasaki совершил наезд на сотрудника ГИБДД в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел на улице Ивана Черных в Петербурге, пишет РЕН ТВ.

Капитан полиции с помощью жезла и свистка предпринял попытку остановить мотоцикл, который ехал без номеров. Мотоциклист проигнорировал требование, а только сильнее разогнался. При попытке скрыться он совершил наезд на полицейского, а также протаранил припаркованный автомобиль Toyota Avensis.

Полицейский был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

За рулем оказался 23-летний житель Карелии.

Он заявил, что приехал в Петербург для покупки мотоцикла.