Мужчину поймали на нелегальной продаже рассады в Петрозаводске

В городе проводятся плановые рейды по местам несанкционированной уличной торговли, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В среду, 3 июня, сотрудники администрации проинспектировали Соломенское шоссе.



Инспекторы обнаружили нарушителя, торговавшего рассадой. На нелегального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.

Горожан призывают избегать мест незаконной торговли. Как правило, в таких точках реализуются некачественные товары.

Ранее торговцы из Москвы развернули палатки на улицах Петрозаводска, несмотря на коронавирус.