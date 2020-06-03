Мужчину поймали на нелегальной продаже рассады в Петрозаводске

В городе проводятся плановые рейды по местам несанкционированной уличной торговли, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В среду, 3 июня, сотрудники администрации проинспектировали Соломенское шоссе.
Инспекторы обнаружили нарушителя, торговавшего рассадой. На нелегального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.
Горожан призывают избегать мест незаконной торговли. Как правило, в таких точках реализуются некачественные товары.
Ранее торговцы из Москвы развернули палатки на улицах Петрозаводска, несмотря на коронавирус.
Комментарии