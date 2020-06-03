890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Зараженных коронавирусом в Карелии за сутки прибавилось на 28 человек
Новое
Сегодня 08:52
Появились подробности пожара, уничтожившего 12 хозпостроек в Карелии 1
03.06.2020 14:22
Житель Карелии заплатил мошенникам за перерасчет пенсии 1
03.06.2020 17:40
Артур Парфенчиков назвал смерть Александра Грищенкова потерей для правительства Карелии 10
03.06.2020 11:08
Мотоциклист влетел в иномарку в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
03.06.2020 19:03

Мужчину поймали на нелегальной продаже рассады в Петрозаводске

Новости. Общество
09:48, 04 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

В городе проводятся плановые рейды по местам несанкционированной уличной торговли, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В среду, 3 июня, сотрудники администрации проинспектировали Соломенское шоссе. 

Инспекторы обнаружили нарушителя, торговавшего рассадой. На нелегального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.

Горожан призывают избегать мест незаконной торговли. Как правило, в таких точках реализуются некачественные товары.

Ранее торговцы из Москвы развернули палатки на улицах Петрозаводска, несмотря на коронавирус.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

02.06.2020 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  6
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
С новым опытом в новую жизнь
Сегодня 09:30
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»