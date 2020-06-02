Торговцы из Москвы развернули палатки на улицах Петрозаводска, несмотря на коронавирус

Привозная торговля вернулась в Петрозаводск - режим самоизоляции никто не соблюдает.

Сегодня утром на Древлянке журналист "Столицы на Онего" увидела, как торговцы устанавливают палатки, окрашенные в цвета белорусского флага, рядом с магазином на бульваре Интернационалистов.

Торговцы – кто в масках, кто без - не спеша раскладывали товар. Корреспондент узнала, что сами они из Белоруссии, но во время коронавируса домой не возвращались, а пережидали эпидемию в Москве.

И сейчас, как только глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о послаблении режима, введенного в связи с коронавирусом, и разрешил возобновить торговлю непродовольственными товарами не первой необходимости, московские продавцы приехали в Петрозаводск.

Торговцы сообщили, что приехали они на микроавтобусах из Москвы, на въезде в Карелию их никто не останавливал, на самоизоляцию они тоже не уходили.

Напомним, что в Карелии за последнее недели выявлено два очага вспышки коронавируса – В Олонецком районе, где в поселке Ильинский заболели сразу 37 человек, и в Кемском районе, на стройплощадке Белопорожских ГЭС – 43 зараженных.

В обоих случаях источником заболевания стали люди, прибывшие в Карелию из других регионов.

"Очевидно, что случаи коронавируса, "привезенного" из-за пределов республики, продолжают оставаться одной из причин роста заболеваемости", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков на свой странице в соцсети.

На сегодняшний день общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составляет 520 человек. Умерло за время эпидемии 3 человека.