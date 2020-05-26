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Глава Карелии рассказал, откуда появились новые заболевшие коронавирусом в Олонецком районе

Новости. Общество
09:25, 27 Мая 2020
фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Артур Парфенчиков рассказал подробности увеличения числа заболевших COVID-19 в трех деревнях Олонецкого района.

Как уже сообщалось, за сутки в Карелии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В том числе еще 3 случая подтверждены в Беломорске, таким образом, общее число заболевших там составляет уже 9 человек. 11 новых случаев зарегистрировано в Петрозаводске. Один - в Суоярви.

Три заболевших выявлено в Олонецком районе: один - в деревне Татчелица (водитель - дальнобойщик), один - в Нурмойле и один - в Олонце (эти заболевшие выезжали в Санкт-Петербург). Очевидно, что случаи коронавируса, "привезенного" из-за пределов республики, продолжают оставаться одной из причин роста заболеваемости.

Артур Парфенчиков еще раз обратился к жителям Карелии: "Земляки, откажитесь от поездок в другие регионы. Если же этого сделать невозможно, после возвращения минимизируйте все контакты. Напомню, если у вас нет отдельного помещения, где можно пребывать в течение обязательной 14-дневной изоляции, вам могут бесплатно предоставить место в обсерваторе. Там вы будете находиться под контролем медиков, у вас возьмут тест на коронавирус. Для этого нужно заблаговременно сообщить о своем прибытии на горячую линию: 8-800-201-06-57".

Эпидемиологическая ситуация:
- 371 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+18 новых случаев за сутки);
- 135 человек выписаны (+5 человек за сутки, трое из них - петрозаводчане, двое - жители Сегежи);
- всего проведено 36339 исследований (+1170 за сутки);
- 4701 человек находится на самокарантине (за сутки их количество сократилось на 88 человек);
- 16 человек находятся в местах обсервации;
- 465 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+10 за сутки), 52 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); 1 летальный исход за сутки: женщина 1981 г.р., с сопутствующей бронхо-легочной патологией, тест на коронавирус - отрицательный.
Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

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