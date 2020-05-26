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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за 24 часа увеличилось на 18 человек

Новости. Общество
09:09, 27 Мая 2020
фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
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Количество выявленных заболевших коронавирусом в Карелии стремительно увеличивается, и на 27 мая составляет 371 человек.

Как сообщает оперштаб в Карелии, за сутки в республике выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19.

В Петрозаводске — 11 человек, Олонецком районе (в Олонце, деревне Татчелица и селе Нурмойла) — 3 человека, Беломорске — 3 человека, Суоярви — 1 человек.

Выздоровели 5 человек: в Сегеже — 2, Петрозаводске — 3.
Всего выявлено в Карелии 371 случай заражения коронавирусом.
Число выздоровевших составило 135 человек (за сутки выписались 5 человек: в Сегеже — 2, Петрозаводске — 3).
Проведено 36339 исследований (1170 за сутки).
На самокарантине находится 4701 человек (-88 за сутки).
В местах обсервации пребывает 16 человек.

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