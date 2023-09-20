Музыкальный театр Карелии откроет новый сезон сказкой о красавице

В ближайшие выходные «Большой» театр республики официально открывает новый сезон.

Уже в эти выходные, 23 и 24 сентября, театралов ждут в Музыкальном театре республики. Балетный сезон откроется «Спящей красавицей» П. И. Чайковского (6+). А 29 сентября спектакль «Свадьба Фигаро» (12+) даст старт сезону оперы. Обе эти премьерные постановки прошлого сезона отличает богатство декораций и костюмов, масштабность сценических решений и яркая индивидуальность режиссерского почерка, отметили в театре.

Поделились в Храме Мельпомены и своими постановочными планами на следующий сезон. Так, 4 ноября состоится премьера оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (12+), ближе к весне на сцену вновь вернется легендарный балет С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» (12+) в постановке Кирилла Симонова. В этом сезоне хореограф представит также свою новую работу – балет «Женитьба Бальзаминова» (16+) на музыку В. А. Гаврилина. В начале декабря звезды оперной сцены соберутся в Петрозаводске на фестивале «ОпераVita» (12+), а в начале лета музыкальный театр вновь проведет фестиваль современной хореографии «Nord Dance» (12+).

А в минувшее воскресенье, 17 сентября, в Музыкальном театре прошел традиционный День открытых дверей. Мастер-классы, экскурсии, выставки, встречи с артистами, а также шоу театрального света и машинерии и вечернее представление – все мероприятия программы собрали множество друзей театра. Этой традиции уже десять лет. В преддверии нового сезона театр вновь дал возможность театралам стать не только зрителями, но и полноценными участниками театрального процесса.