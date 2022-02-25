«Мы должны быть уверены, что ситуация выровняется»: глава Карелии отмел сомнения в будущем экономики

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что экономические проблемы «помогут нам более эффективно работать».

Об этом он заявил сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Сегежского района.

На совещании затрагивался вопрос о планах Сегежского ЦБК профинансировать благоустройство Сегежи. Губернатор поинтересовался у представителя комбината, какие работы запланированы на 2022 год.

«Мы прекрасно понимаем, что у нас сейчас неопределенность экономическая, и на сегодняшний день я однозначно ответить вам не смогу. Если ситуация выровняется, то, понятно, что планы мы выполним», — ответила директор по инвестициям АО «Сегежский ЦБК» Татьяна Балехова.

«Мы должны быть уверены, что она выровняется и даже научит нас еще более эффективно работать… Будем, как говорится, концентрировать наши усилия и, я думаю, что справимся», — заявил глава Карелии.

По его словам, «продукция комбината будет востребована в любом случае».

Также глава Карелии пообещал рассмотреть новые меры поддержи промышленности республики.

«Здесь надо просто работать каждый день всем вместе, и все у нас получится», — добавил Парфенчиков.