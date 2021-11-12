«Мы в состоянии войны и должны взять свой «Берлин»: депутат Сергей Шугаев о введении QR-кодов

Депутат парламента Карелии Сергей Шугаев приравнял борьбу с коронавирусом к военным действиям и считает, что введение QR-кодов поможет победить пандемию.

Об этом он заявил при обсуждении проекта изменений в федеральном законодательстве, предусматривающих временное введение QR-кодов в общественных местах.

Он вспомнил, как начиналась война с коронавирусом, когда он руководил региональным МЧС.

«Мы находимся в состоянии войны уже около двух лет. МЧС тоже помогало – полторы тысячи объектов мы обработали. Я горжусь тем, что своими маленькими действиями помогал победить в этой войне. И теперь мы должны взять свой «Берлин». Даже такими способами», - сказал Сергей Шугаев.

На переднем крае фронта борьбы с пандемией работает депутат парламента и главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова.

«Я работаю уже больше двух лет в «красной зоне», веду самых тяжелых больных в ИТАРе. Мы с вами сидим и рассуждаем прививать - не прививать, опасаются – не опасаются. Но мы должны защитить наших граждан. В каждой семье есть потери, и мы будем дальше терять, если не будем вакцинировать, если не будем вводить ограничения и побуждать таким образом людей вакцинироваться», - считает Галина Алупова.

По итогам обсуждения депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия на заседании 9 декабря поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».