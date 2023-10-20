На аукцион Sotheby's выставили 96-летнюю бутылку шотландского виски

Стоимость «самого желанного» виски может дойти до 1,2 млн фунтов (1,4 $ млн).

На торги Sothebyʼs выставлена 96-летняя бутылка винтажного шотландского виски Macallan, сообщает «Интерфакс». Аукционный дом ожидает, что стоимость этого «самого желанного» виски дойдет до 1,2 млн фунтов (1,4 $ млн).

Предварительные торги начнутся 1 ноября.

В 2019 году на аукционе Sothebyʼs продали бутылку Macallan 1926 года. Тогда она ушла с молотка за 1,5 млн фунтов, что стало рекордом для бутылки вина или крепкого алкоголя.

Бутылки 1926 года — это самый старый виски Macallan. Предварительно напиток выдерживался более 60 лет в бочках из-под крепленых вин.