На берегу Онежского озера в Петрозаводске появятся новые спортивные комплексы

Строительная компания «Баренц Групп» установит новые современные уличные тренажеры и спортивные площадки для взрослых и детей.

Спорткомплексы будут расположены на первой береговой линии Онежского озера в Петрозаводске в новом жилом районе TALOJARVI. Город у воды.

Основная концепция проекта исходит из природных и географических особенностей города.

По системе рек и каналов Петрозаводск имеет выход к пяти морям: Балтийскому, Белому, Каспийскому, Баренцевому и Черному.

«Система рек» в проекте TALOJARVI— это главные пути, перетекающие из двора во двор, в сторону набережной через парк. Путь состоит из мощеных дорожек и тематических цветников. В зонах расширения «русла» будут расположены спортивные площадки и пространства для отдыха жителей.

Одна из главных задач проекта — обеспечить комфортное размещение всех функционально-планировочных зон.

И поэтому спортивные объекты будут частью отдельных зон, каждая из которых предназначена для своих целей.

1. Большая баскетбольная площадка

Здесь смогут играть в спортивные игры дети и взрослые. Это станет новым местом притяжения любителей спорта и людей, поддерживающих активный образ жизни.

2. «Экстрим-зона»

В TALOJARVI будет установлен скейт-парк для молодых жителей города. Здесь разместят разгонки, рампы, пирамиды, ступеньки и прочие фигуры для выполнения трюков.

3. Тренажеры

В наше время все больше людей занимаются спортом, поэтому на территории нового района в нескольких местах установят элементы для занятий спортом на свежем воздухе с собственным весом. Также на этой территории разместят различные уличные тренажёры, которые соответствуют современным технологиям.

4. Велодорожка

Не забыли и про любителей велоспорта: по территории комплекса запроектирована специальная велодорожка.

5. Что может быть лучше утренней пробежки по новой набережной?

Начинать день будет гораздо приятнее, ведь на территории TALOJARVI запроектирована и беговая дорожка, которая будет выполнена из специального покрытия.

Ранее мы уже писали про новый участок набережной, который будет расположен в TALOJARVI город у воды, а также про архитектуру проекта.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь в отдел продаж строительной компании "Баренц Групп" за подробной консультацией по телефону: 331-331.

Квартирографию комплекса можно посмотреть на сайте barenz.group

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“». Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9. ОГРН 1211000003158, ИНН 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group



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