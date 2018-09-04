На что жалуются жители Карелии, рассказал руководитель госкомитета Темнышев

Председатель республиканского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев рассказал, на что чаще всего жалуются жители Карелии.

В интервью ГТРК "Карелия" Темнышев рассказал, что к 1 сентября в госкомитет поступило 5 тысяч обращений от граждан. Из этого числа жалоб порядка двух тысяч составили претензии к деятельности управляющих компаний.

"У нас только, извините меня, на 5 миллионов штрафов исполненных. Такая сумма была в 2016 году за весь год",- отметил он.

"Связаны с чем жалобы – связаны с протеканием крыши, с уборкой мусора на территории, прилегающей к управляющей компании; в летние периоды – это покосы травы, уборка деревьев, которые могут угрожать падением; это система водоснабжения, система водоотведения. Это жалобы в основном в тех домах, которые определенный период жизни уже своей прожили",- рассказал он.

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