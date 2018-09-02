На Древлянке потерялась 36-летняя женщина

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Полиция Петрозаводска разыскивает Екатерину М., которая ушла из дома 23 августа и не вернулась.
Как сообщили в МВД Карелии, Екатерина М. 1982 года рождения 23 августа ушла из дома на проспекте Лесном в Петрозаводске и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 36 лет, рост 160-165 см, нормального телосложения, волосы прямые крашеные в светлый цвет, челка до бровей.
Была одета: куртка красного цвета, брюки спортивные черного цвета с тремя полосами по бокам, кроссовки серого цвета с тремя белыми полосами по бокам.
Всех, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения Екатерины Мальковой, просим сообщить по телефонам отдела полиции № 3: 8(8142)755-000, 8-911-435-9104 или 02 (с мобильного - 102).
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