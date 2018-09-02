Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
11:29, 02 Сентября 2018

На Древлянке потерялась 36-летняя женщина

По теме

В Петрозаводске мужчина вышел из больницы и пропал
02.09.18 11:10
В поселке Карелии пенсионер на "пятерке" врезался в дерево
02.09.18 09:28
Пенсионерка в Карелии лишилась 330 тысяч рублей в процессе телефонных ритуалов снятия порчи
01.09.18 12:05
Все новости
Загрузка...

Полиция Петрозаводска разыскивает Екатерину М., которая ушла из дома 23 августа и не вернулась.

Как сообщили в МВД Карелии, Екатерина М. 1982 года рождения 23 августа ушла из дома на проспекте Лесном в Петрозаводске и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 36 лет, рост 160-165 см, нормального телосложения, волосы прямые крашеные в светлый цвет, челка до бровей.

Была одета: куртка красного цвета, брюки спортивные черного цвета с тремя полосами по бокам, кроссовки серого цвета с тремя белыми полосами по бокам.

Всех, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения Екатерины Мальковой, просим сообщить по телефонам отдела полиции № 3: 8(8142)755-000, 8-911-435-9104 или 02 (с мобильного - 102).

По теме

В Петрозаводске мужчина вышел из больницы и пропал
02.09.18 11:10
В поселке Карелии пенсионер на "пятерке" врезался в дерево
02.09.18 09:28
Пенсионерка в Карелии лишилась 330 тысяч рублей в процессе телефонных ритуалов снятия порчи
01.09.18 12:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
26.08.2018, 11:27
Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске

Аналитика

31.08.2018 11:50
Тема недели
Тайны Сандармоха 3
Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.
"Где произошла потеря ребенка?" 4
29.08.2018 16:06
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 15
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым от 30.08.2018
31.08.2018 13:20
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»