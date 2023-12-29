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На юге Карелии восстановили электроснабжение, но возможны отключения из-за плановых работ в трех поселках

Новости. Общество
13:45, 09 Января 2024
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии проведет совещание с энергетиками, коммунальщиками и главами районов.

Глава Карелии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о противоаварийных работах в республике по состоянию на 12.00 часов вторника, 9 января.

Так, в Питкяранте восстановили работу котельной, теплообменник почистили, давление в норме, сообщил глава.

Если температура в квартирах недостаточная, жителям города необходимо обращаться в свои управляющие компании для устранения завоздушивания.

Как отметил руководитель региона, возможно в каких-то домах необходимо срочно провести общие собрания собственников квартир и помещений, чтобы совместно с управляющими организациями определить задачи по улучшению состояния внутридомовых сетей.

В Лахденпохском районе восстановили линию электроснабжения «Хаапалампи-Лахденпохья». Во вторник, 9 января, возможны отключения, связанные с плановыми работами в Хийтола, Ринтала и Элисенваара, предупредил Парфенчиков.

В Суоярви обнаружили последнюю крупную утечку теплоносителя. Она произошла в здании музея на улице Кайманова, 5. После ее устранения потери теплоносителя снизились значительно — на 5 кубов в час. Во многих домах необходима системная работа по ремонту и утеплению внутридомовых коммуникаций, отметил глава Карелии со ссылкой на информацию министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова.

«Первостепенная задача — принять меры по минимизации аварийных ситуаций. В ближайшее время организуем совещание с энергетиками, коммунальщиками и главами районов», — заявил глава республики.

 

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