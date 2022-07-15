На набережной в Петрозаводске валяются неубранные деревья (ФОТОФАКТ)

Прореженные на набережной Варкауса березы уже успели засохнуть.

Читательница прислала в редакцию «Столицы на Онего» фото вырубки на набережной Варкауса. На фотографиях видно, что деревья, срубленные уже достаточно давно и успевшие засохнуть, по-прежнему лежат на газоне.

«На Варкауса деревья как свалили, так они и лежат, никто не убирает», — поделилась наблюдением автор фото.

Напомним, в Петрозаводске собираются объединить Онежскую набережную и набережную Варкауса в одну прогулочную зону.