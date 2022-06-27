В Петрозаводске собираются продлить Онежскую набережную

Владимир Любарский рассказал о планах объединения Онежской набережной и набережной Варкауса.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети вернулся к обсуждению перспектив развития набережной города, предложив объединить Онежскую набережной и набережную Варкауса в единую прогулочную зону. При этом он уточнил, что речь не идет о том, чтобы сразу везде появился гранит.

«Что этому мешает? Заборы! Несмотря на гарантированное законом право свободного доступа к водоемам, часть берега по факту заблокирована объектами недвижимости. Мы работаем в этом направлении. Нашли общий язык с собственником „Онежского замка“ — забор гостиницы будет отодвинут от кромки воды, и набережная будет продлена на соответствующую длину.

На прошлой неделе было исполнено судебное решение аж от 2009 года, которое предписывало владельцам строения № 50 по ул. Федосовой демонтировать секции забора, отрезавшие от города участок озера, не позволяя пройти вдоль берега в сторону Варкауса. Наша следующая цель — добиться, чтобы собственник убрал с берега двухметровые насыпи из габродиабаза, из-за которых к воде также не пройти», — написал Владимир Любарский.

Как заверил градоначальник, в дальнейшем будут решаться вопросы и с другими заборами, перегородившими подходы к озеру.

«Чтобы обеспечить свободный доступ горожан к воде, нужно урегулировать ряд организационных и правовых вопросов — потребуется выходить и на республиканский уровень. В ближайшее время буду встречаться с главой республики, хочу обсудить с ним будущее набережной — и административную часть, и финансовую. Ведь проект дорогостоящий, без помощи республиканского бюджета не обойтись», — уточнил Владимир Любаврский.

Кроме того, на своей странице в соцсети глава Петрозаводска устроил опрос, интересуясь мнением горожан, согласны ли они с созданием второй очереди Онежской набережной и объединения ее с набережной Варкауса.