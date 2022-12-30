На новогодние праздники в крупнейшем торговом комплексе Карелии открылся пункт вакцинации

В первой городской поликлинике напомнили о том, что привиться можно и в праздничные дни.

В паблике Городской поликлиники № 1 Петрозаводска напомнили о том, что в ТРК «Лотос Плаза» можно привиться против гриппа, новой коронавирусной инфекции 1 и 2 фазой (при наличии справки о вакцинации 1 фазой), а также пневмококковой инфекции (вакцина Превинар).

Пункт вакцинации принимает клиентов без предварительной записи.

Прививку можно сделать на первом этаже торгового центра со 2 по 6 января с 13.00 до 19.00, при себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.