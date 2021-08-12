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На севере Карелии спасатели оттачивали навыки борьбы с пожарами

Новости. Происшествия
07:25, 13 Августа 2021

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В Костомукше состоялись пожарно-тактические учения.

Масштабные пожарно-тактические учения состоялись на территории предприятия "Карельский окатыш | Северсталь" 11 августа. В них приняли участие пожарные подразделения по охране АО "Карельский окатыш" и подразделения пожарно-спасательной части №6 по охране города Костомукша.

Информация об этом была размещена в паблике 2 пожарно-спасательного отряда ФПС по Карелии.

Руководство пожарно-спасательного отряда выразило благодарность работникам АО "Карельский окатыш" за подготовку и проведения мероприятия.

Ранее костомукшские спасатели привлекались для ликвидации ДТП, в котором легковушка столкнулась с КАМАЗом.

 

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