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На старте строительства нового жилого района «TALOJARVI город у воды» в Петрозаводске прошел фестиваль граффити

Новости. Общество
17:08, 29 Июня 2021
фото: © «Всплеск / Splash»/nstagram.com/vsplesk_splash

Строительство нового жилого района «TALOJARVI город у воды» на первой береговой линии Онежского озера началось с необычного мероприятия – на бывшей площадке ДСК прошел фестиваль граффити.

В районе улиц Зайцева и Заводской строительная компания «Баренц Групп» начала реализацию международного проекта «Город у воды». На самом первом этапе — это подготовка территории под будущую комплексную застройку: идет очистка площадки и переработка материалов, которые здесь скопились.

Напомним, что новый район комплексной застройки «TALOJARVI город у воды» предполагает освоение бывшей территории Домостроительного комбината — предприятия, которое не работает уже десятки лет. Как рассказали в компании «Баренц Групп», в центре жилого района разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него — разновысотные жилые дома. Они будут расположены так, чтобы между ними оставалось много свободного пространства, где можно разместить детские и спортивные площадки, пешеходные зеленые зоны. Из каждой квартиры будет открываться вид на озеро.



Вся застройка спланирована таким образом, чтобы каждый жилой квартал имел прямой выход к центральному парку, сопоставимому по размерам с Губернаторским садом. Предусмотрено строительство торгового центра, школы и детского сада, благоустроенной прогулочной набережной, пирса и стоянки для яхт. Согласно концепции, «осью» всего жилого района должна стать автодорога, идущая перпендикулярно от треугольной дорожной развязки на улице Заводская к берегу Онежского озера.  Кроме того, планируется строительство автодороги — «дублера» Соломенского шоссе для организации движения общественного транспорта.

Началась реализация проекта с необычного мероприятия — на площадке ДСК, где скоро появится новый жилой район «TALOJARVI город у воды» состоялся фестиваль граффити, организованный строительной компанией «Баренц Групп».

Жители Петрозаводска, проезжая по Соломенскому шоссе, наверное, заметили, что забор вдоль дороги преобразился — его украсили авторские работы стрит-художников.

Фестиваль собрал вокруг себя местных художников и мастеров из Санкт-Петербурга, которые использовали объекты площадки и создали серию авторских работ. 

Особым местом притяжения участников и гостей фестиваля стала… обычная советская остановка.

Каждый мог принять участие в ремонте остановки общественного транспорта на Заводской площади в формате «тактического урбанизма». Такой формат благоустройства не предполагает конструктивных изменений, но позволяет быстро, недорого, своими руками улучшить внешний вид городских объектов. 

Организаторы фестиваля пригласили горожан вместе с ними почистить, покрасить и восстановить деревянные стенки остановки, сделать удобную скамейку.  Да, это совсем небольшие изменения, но внешний вид остановки заметно изменился.

Кстати, в ближайшее время планируется ремонт еще одной старой остановки в этом районе. 

Как пояснил координатор фестиваля граффити, автор городских проектов Кирилл Прохоров, бывшая площадка ДСК, где скоро появится новый жилой район, и в дальнейшем будет использоваться для проведения различных интересных мероприятий.

«Это было круто, и, конечно, просится продолжение, — рассказывает Кирилл Прохоров. — Тот же забор вдоль Соломенского шоссе необходимо украшать дальше. Чтобы кроме пяти созданных на фестивале работ, появились новые… Это уникальное место, которое в ближайшее время из заброшенной территории превратится в новый жилой район, просто создано для того, чтобы проводить здесь экскурсии, фестивали, соревнования, выставки и т. д. Мы уже наметили примерный план событий на лето и осень, и уверены, что эта площадка станет новым событийным центром Петрозаводска».

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